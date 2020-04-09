 

Сокращение добычи нефти ОПЕК+ может превысить 10 млн баррелей в сутки

09.04.2020, 19:53, Новости дня

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что сокращение добычи нефти ОПЕК+ может быть больше 10 млн баррелей в сутки.

Он также сообщил, что РФ и Саудовская Аравия договорились двигаться вперед по стабилизации рынка нефти, передает РИА «Новости».

По его словам, цена на нефть может упасть до 10 долларов за баррель без соглашения ОПЕК+.

Источник в одной из делегаций сообщил, что большинство стран ОПЕК+ первично согласовали свои квоты в рамках сокращения добычи нефти.

«Пока все идет очень даже хорошо. Большинство стран дали свое первичное согласие на распределение квот, которое предложил Мониторинговый комитет ОПЕК+», – сказал он.

Позже СМИ сообщили, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне.

В четверг страны ОПЕК+, в том числе РФ и Саудовская Аравия, а также ряд стран вне объединения, провели заседание по сокращению нефтедобычи.

Россия заявляла, что готова пойти на сокращение добычи нефти, если это сделают также страны ОПЕК и США.



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