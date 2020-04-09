США не смогли объяснить обвинения в адрес РФ касательно «дезинформации» по коронавирусу

09.04.2020, 19:48, Новости дня

Россия получила от Госдепа США невразумительный ответ на требование подтвердить обвинения в адрес Москвы о дезинформации по коронавирусу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«С удивлением наблюдаем за попытками нескольких американских средств массовой информации, кстати говоря, в том числе и высокопоставленных официальных лиц, обвинить Россию в проведении некой дезинформационной кампании против США в привязке к инфекционной пандемии. Мы специально обращались в Госдепартамент с требованием представить фактические подтверждения таких заявлений. <…> Никаких вразумительных объяснений подобных утверждений мы не получили, не говоря уже о каких-либо доказательствах», – передает ТАСС слова Захаровой.

Ранее представитель МИДа Австрии также обвинил Россию в якобы распространении дезинформации о коронавирусе. Более того, глава МИД Польши также утверждал, что РФ якобы использует ситуацию с коронавирусом для «дезинформационной кампании».

Позже представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов ответил на обвинение в дезинформации на фоне пандемии коронавируса.

Посольство РФ в Австрии также прокомментировало утверждение главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва якобы распространяет дезинформацию о коронавирусе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.