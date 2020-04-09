 

США не смогли объяснить обвинения в адрес РФ касательно «дезинформации» по коронавирусу

09.04.2020, 19:48, Новости дня

Россия получила от Госдепа США невразумительный ответ на требование подтвердить обвинения в адрес Москвы о дезинформации по коронавирусу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«С удивлением наблюдаем за попытками нескольких американских средств массовой информации, кстати говоря, в том числе и высокопоставленных официальных лиц, обвинить Россию в проведении некой дезинформационной кампании против США в привязке к инфекционной пандемии. Мы специально обращались в Госдепартамент с требованием представить фактические подтверждения таких заявлений. <…> Никаких вразумительных объяснений подобных утверждений мы не получили, не говоря уже о каких-либо доказательствах», – передает ТАСС слова Захаровой.

Ранее представитель МИДа Австрии также обвинил Россию в якобы распространении дезинформации о коронавирусе. Более того, глава МИД Польши также утверждал, что РФ якобы использует ситуацию с коронавирусом для «дезинформационной кампании».

Позже представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов ответил на обвинение в дезинформации на фоне пандемии коронавируса.

Посольство РФ в Австрии также прокомментировало утверждение главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва якобы распространяет дезинформацию о коронавирусе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Украинка Цуренко проиграла в полуфинале теннисного турнира в США

17.02 / Напавший на прихожан в московском храме рассказал о мотивах своего поступка

05.02 / Современные историки – об итогах Ялтинской конференции 1945 года

13.03 / Погоня за частицей Бога: новосибирские физики модернизируют швейцарский коллайдер

18.03 / Стоимость нефти Brent упала ниже $26 впервые с 2003 года

14.03 / В Нью-Йорке зарегистрирована первая смерть от COVID-19

23.02 / Посла Израиля в Китае поместили в карантин

15.02 / Машинист умер в поезде «Ласточка» на станции Владимир

13.02 / О чем говорили министры обороны стран-членов НАТО

05.04 / Названы профессии, рискующие стать ненужными после пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска