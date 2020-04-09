Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки
09.04.2020, 19:48, Новости дня
На заседании в четверг страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, информирует Bloomberg.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что разрыв спроса и предложения на рынке нефти «ужасает».
В четверг страны ОПЕК+, в том числе РФ и Саудовская Аравия, а также ряд стран вне объединения, начали заседание по возможному сокращению добычи нефти.
СМИ сообщили, что РФ и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти.
Россия заявляла, что готова пойти на сокращение добычи нефти, если на это пойдут страны ОПЕК и США. Президент Владимир Путин говорил, что сокращение может составить около 10 млн баррелей.
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