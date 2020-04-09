Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

09.04.2020, 19:48, Новости дня

На заседании в четверг страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, информирует Bloomberg.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что разрыв спроса и предложения на рынке нефти «ужасает».

В четверг страны ОПЕК+, в том числе РФ и Саудовская Аравия, а также ряд стран вне объединения, начали заседание по возможному сокращению добычи нефти.

СМИ сообщили, что РФ и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти.

Россия заявляла, что готова пойти на сокращение добычи нефти, если на это пойдут страны ОПЕК и США. Президент Владимир Путин говорил, что сокращение может составить около 10 млн баррелей.