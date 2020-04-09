МИД пообещал ответить на снос памятника маршалу Коневу в Праге

09.04.2020, 19:48, Новости дня

Москва не намерена оставлять без ответа снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, этот факт может послужить долгосрочным раздражителем в отношениях с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вызывает недоумение беспомощность центральных властей, оказавшихся просто неспособными одернуть муниципальных чиновников и прекратить эту глумливую активность в нарушение международных обязательств страны. Совершенное в Праге, а это преступление, способно стать долгосрочным раздражителем в наших двусторонних отношениях и, без сомнения, не останется без ответа», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Напомним, в Праге демонтировали бронзовую статую Конева. Посольство РФ выразило МИД Чехии решительный протест, а председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что попросит СК РФ дать правовую оценку сносу памятника.

Посольство РФ в Чехии заявило, что власти Праги стремятся переписать историю и принизить решающую роль Красной Армии в освобождении города.

Пражский град осудил снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу, осуществленный «подпольным» способом властями района Прага-6, которые злоупотребили кризисной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.