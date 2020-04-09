Путин и Плевако

09.04.2020, 19:39, Новости дня

Очередное телеобращение президента России Владимира Путина в контексте коронавирусной проблемы вызвало в стране неоднозначную реакцию. По мнению независимых аналитиков, Путин под прессом обстоятельств и общественного мнения попытался дать ответы на те вопросы, которые более всего волнуют сегодня людей, но не преуспел в этом. Тем временем в социальных сетях пользователи на все лады комментировали, в основном, ту часть речи президента, где он вспоминал про половцев и печенегов в связи с пандемией.

Между тем эпидемия в РФ идет по нарастающей. По состоянию на четверг, 9 апреля, количество зараженных в России превысило 10 тысяч человек (10131). За последние сутки зафиксировано 1 459 новых случаев заболевания COVID-19. Это рекордный показатель. В Москве также небывалый суточный прирост заболевших – 857 (всего 6700). Летальных исходов в стране – 76, в столице – 38.

Напомним, Владимир Путин в среду, 8 апреля, оформил свою речь в виде вступительного слова перед началом селекторного совещания в режиме видеоконференции с руководителями субъектов федерации. В ходе выступления он призвал население обязательно выдержать режим самоизоляции и озвучил ряд мер в сфере социальной поддержки.

Вместе с тем глава государства выразил уверенность, что схватка с коронавирусом завершится успехом. «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», – несколько в былинном жанре сформулировал он.

В Рунете живо откликнулись на эту фразу, усмотрев здесь аналогию со знаменитой речью адвоката Федора Плевако, практиковавшего во времена царской России. Как напоминают дотошные пользователи соцсетей, на проходившем тогда суде над старушкой, укравшей копеечный чайник, маститый адвокат сказал: «Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки… Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь… Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно…»

Директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» отметил, что те меры, которые обозначил Путин, явно запоздалые. Более того, по его мнению, они производят впечатление жеста отчаяния.

«Потому что понятно, что это надо было сказать в самом первом выступлении и начать претворять в жизнь немедленно. – добавил он. –Однако это делается тогда, когда ситуация, по сути, приобрела уже драматический характер. Также ясно, что власти идут на определенные уступки населению под давлением обстоятельств и до некоторой степени – общественного мнения».

Кроме того, в выступлении президента прозвучала очень грубая ошибка, считает публицист и социолог: «Как можно понять, дополнительные деньги предполагается выделить только на врачей, которые непосредственно занимаются коронавирусом. Подобного рода сегрегация медицинского персонала является несправедливой и может негативно повлиять на развитие ситуации. Думаю, в ближайшее время под влиянием таких точечных материальных стимулов количество диагностированных случаев коронавируса резко вырастет. И это окажет достаточно деморализующее влияние на общество».

Исторические аллюзии президента про печенегов и половцев превратили выступление президента в своего рода трагикомедию, но именно эти слова реально и запомнились большинству людей, как это видно из комментариев в соцсетях, резюмировал Борис Кагарлицкий.

Директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара полагает, что главный вопрос народа к власти сейчас заключается в том, как не умереть с голоду в период самоизоляции и как выжить после кризиса всем, особенно малому бизнесу.

«Путин попытался на них как-то ответить, но вопросов после его выступления стало еще больше, – подчеркнул он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – У власти в запасе на «черный день» были припасены огромные резервы денег, и многие, наверное, ждали, что президент предложит раздать деньги населению, как это было сделано в Америке и Европе. Однако вместо объявления о мерах по насущной поддержке граждан, им было рассказано про половцев и печенегов».

Поэтому эта фраза и вызвала такую острую реакцию в соцсетях, констатировал политолог. Как ему представляется, президенту не удалось реабилитировать себя после предыдущих неудачных обращений к народу по поводу коронавируса.