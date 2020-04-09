Дома с Ruban, в метро – с Edem: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

09.04.2020, 19:39, Разное

Ruban

Сестры Алиса и Юля Рубан начинают новый сезон с традиционно легкой круизной коллекции Ruban Cruise, которая в новых обстоятельствах полноправно трансформируется в Ruban Home, а ее натуральные материалы и спокойные цвета этому только благоволят. Более половины моделей в коллекции создано из архивных цветочных принтов. Бренд известен разумным подходом к использованию материалов, дизайнеры частенько дарят им новую жизнь вне конкретного сезона. Другая половина рождена из тканей, успевших приехать до тотального мирового локдауна. А что нужно для убедительного кампейна? 2 сестры, 2 штатива и 1 лимитированная капсула. Впервые в истории бренда сестры, и так вовлеченные во все заботы бренда, выступили и стилистами, и визажистами, и моделями, и фотографами. Для комфорта клиентов бренд удерживает цены по старому курсу валют. А чтобы домашняя коллекция все же стала обратно круизной, а карета не превратилась в тыкву, дизайнеры призывают следовать правилу #StayAtHome.

Alena Akhmadullina

Бренд Alena Akhmadullina представляет специальную капсульную коллекцию Middle Eat Capsule – усладу глаз клиенток бренда с Ближнего Востока. Дизайнерские ДНК-элементы интерпретируются в ключе актуального тренда на modest dress и возрастающего влияния мусульманской культуры. В капсулу вошли сдержанные приталенные и свободные платья с длинным рукавом, сдобренные колоритом ручной вышивки в русском стиле в технике “крестом” с использованием бисера и жемчуга. Аксессуары, как важнейший элемент самовыражения в скромном образе восточной женщины, представлены миниатюрными сумками с ручками-цепочками из жемчуга и янтаря. Здесь антиглобалисты и глобалисты впервые сойдутся во мнениях, ведь, согласитесь, этот неожиданный союз культур очаровывает.

Edem

Модный Дом Edem представляет осенне-зимнюю кутюрную коллекцию 2020/2021, в которой прослеживается настроение 50-х годов и связанный с ними поиск новой эстетики, цвета и форм. Основа новой капсулы – шелковые платья, стеганые пальто, легкие, полупрозрачные блузы с вышивкой и плиссированные платья, декорированные бодичейнами. В будущем сезоне наметился уход от тугих корсетов к большему комфорту, свободным объемным силуэтам и струящемуся мягкому шелку. Что остается прежним, так это любовь Edem к традиционным ремеслам и уникальной вышивке. В новом сезоне используются классические для бренда техники объемной вышивки и плиссировки, и новая – техника квилтинга, повторяющая узоры архитектурного декора, украшающая пальто и юбки. Не может остаться незамеченным влияние эпохи Ренессанса с его объемными рукавами, тончайшей жемчужной вышивкой и кружевными аппликациями. Дом моды не изменяет себе, следуя движению slow fashion, где основной акцент делается на экологичность, разумное потребление и переосмысление классических канонов красоты.

Arctic Explorer

Рецепт осенне-зимнего лукбука 20/21 Arctic Explorer – яркие зимние куртки и щепотка самоиронии. Съемка кампании проводилась в ЮАР, где в феврале температура не опускается ниже 30 градусов. Зелень, пальмы, блики солнца, минимум одежды и неоновые пуховики смотрятся дерзко – как вызов глобальному потеплению. В этой постановке куртки играют роли шезлонгов и матрасов для бассейна. Надетые поверх купальников, кружевных топов и колготок со стразами, они контрастируют с летним пейзажем, создавая красочную картинку. Arctic Explorer продолжает следовать выбранной концепции стиля и комфорта. Всеми любимые модели представлены в классических для бренда цветах – небесно-голубом, белом – цвете ледника, желтом, травянисто-зеленом и цвете приглушенной фуксии. Природную палитру цветов разбавили смелыми неоновыми цветами – зеленым и бабл-гам. Изделия выполнены из мембранной ткани со специальной водоотталкивающей обработкой и оснащены застежками на молнии с двумя ветрозащитными планками, внутренними теплыми манжетами, утяжками на капюшоне и талии, а также традиционным шевроном Arctic Explorer на рукаве и знаковой нашивкой Russian North на хлястике капюшона.

Studio 29

Весенняя съемка российского бренда Studio 29 вдохновлена естественной, уникальной и нежной красотой любого возраста. Очаровательная история, героинями которой стали сразу три поколения, дополнена одеждой из весенней коллекции, и сейчас она доступна на сайте бренда со скидками. Studio 29 отличается простыми, комфортными капсулами в пастельных оттенках и особым вниманием к деталям. Вся одежда проходит через экспериментальный цех, где она примеряется женщинами с различными типами фигур. Таким образом, посадка моделей тщательно прорабатывается, чтобы любая девушка могла составить из вещей бренда удобный базовый гардероб.

Antari

Молодой российский бренд Antari и Жанна Мартиросян создали совместную весеннюю коллекцию. Коллаборация родилась не только из жажды всего весеннего, нового и прекрасного, но и желания попробовать что-то свежее и неординарное. Как в самой Жанне с легкостью уживаются элегантность и задор, так в новой капсуле можно найти и пиджаки с мужского плеча, и атласные комбинации, и костюмы с корсетами, и необычные свитшоты. Все элементы сочетаются между собой благодаря продуманной цветовой гамме – классический черный, серый и пудровый – и ничего лишнего. Строгость классики разбавлена остроумными принтами и юморными надписями, напоминая о том, что не нужно ко всему и особенно к моде относиться серьезно. Дизайнеры Antari видят свою героиню бесшабашной, с сильным характером, чувством стиля и, что немаловажно, с хорошим чувством юмора.

Текст: Анастасия Левит