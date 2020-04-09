«Сам купил»: бейдж на пиджаке Пескова оказался «блокатором вирусов»

09.04.2020, 19:38, Новости дня

Пресс-секретарь президента считает, что сейчас каждый как может, так и защищается.

У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова обнаружили необычный бейдж. Глазастые журналисты «Лайфа» тут же выяснили, что это вовсе не бейдж в прямом его назначении, а «блокатор вирусов». Спросили напрямую у Пескова, и тот сказал, что сам купил его в аптеке. Производитель позиционирует блокатор как средство, подавляющее активность вирусов в радиусе одного метра. Стоит такой «бейдж» свыше 1700 рублей.

Правда, Песков признался, что не уверен, помогает эта штука или нет.

«Каждый носит все, что может, с точки зрения превентивных средств», — цитирует РБК пресс-секретаря главы государства.

В то же время Песков отметил, что читал и о побочных действиях этого средства. А журналисты рассказали, что «побочка» – спутанность сознания и свистящее дыхание. Но пресс-секретарь успокоил, что пока ничего подобного у себя не замечал, но не удержался от шутки. Сказал, что свистящего дыхания у него нет, а вот что касается спутанного сознания, так «это вам нужно» выносить вердикт.

В Минздраве главный инфекционист Елена Малинникова сказала ТАСС, что пока никто не может дать 100-процентную гарантию того, что блокаторы работают, нужны дополнительные исследования.