Врач пояснил о защищенности от коронавируса переболевших ветрянкой и корью

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09.04.2020, 19:38, Новости дня

Антибиотики на коронавирус не действуют.

Нельзя утверждать, что иммунитет людей, которые перенесли корь и ветрянку, защитит от коронавируса, заявил «Пятому каналу» врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович

Какой у человека иммунитет от коронавируса, зависит от генетики и образа жизни человека. Если у пациента нет хронических заболеваний, то он легче переносит заражение.

Также есть определенные факторы, влияющие на иммунитет. Это недосып, недоедание и частый стресс. Также Попович отметил, что сообщения СМИ о том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от коронавируса, является мифом. Никакого научного подтверждения этому нет, все это пока гипотеза.

Попович добавил, что ранее говорили многие медики – антибиотики на коронавирус не действуют. И вообще самолечение различными препаратами опасно, так как оно способно привести к возникновению новых заболеваний, а не избавлению от инфекции. К сожалению, сегодня мало кто может ответить на вопросы, которые перед человечеством поставил COVID-19. Даже китайские медики вынуждены подчас разводить руками, просто делясь советами, как можно сделать лучше, чтобы минимизировать тяжелое состояние пациента. На сегодняшний день единственным эффективным методом называют самоизоляцию и изоляцию, на которую вынуждены были пойти многие государства. Хотя одна семья в Свердловской области закупилась продуктами и поселилась в лесу в надежде, что там можно спрятаться от коронавируса.



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