В России расширили список лекарств для борьбы с коронавирусом

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09.04.2020, 19:38, Новости дня

Данные схемы не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности

Минздрав России внес коррективы в рекомендации по профилактике и лечению коронавируса и расширил список лекарств для терапии зараженных, сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В тексте говорится, что сейчас лечить больных с COVID-19 следует следующими препаратами: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (совместно с с гидроксилорохином), интерфероны. Данные схемы «не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности», поэтому решение об их применении должна принимать врачебная комиссия.

Хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин в министерстве назвали перспективными в случае с коронавирусом. Ранее они применялись при малярии и других протозойных инфекциях.

Три препарата — умифеновир, ремдесивир, фавипиравир — продолжают проходить клинические испытания.

В предыдущей версии рекомендаций речь шла о меньшем количестве медикаментах для терапии: лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов.

Ранее врач пояснил о защищенности от коронавируса переболевших ветрянкой и корью. А сегодня депутаты-единороссы предложили премьер-министру Михаилу Мишустину заморозить цены на продукты питания по типу лекарств.



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