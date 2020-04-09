Внучка Сергея Лемоха, находящаяся в центре детей-сирот, обрела семью

09.04.2020, 19:30, Разное

Внучку Сергея Лемоха Марину забрала к себе прабабушка, после того как ее мать попала в клинику из-за проблем со спиртным. Позже девочку перевезли от родственницы в центр для детей-сирот, теперь ее судьба опять сильно изменилась – она обрела семью.

Прошлой осенью стало известно, что внучка вокалиста «Кар-Мэн» попала в реабилитационный центр «Согласие», будто туда ее передала прабабушка Талина Ивановна, которой 80 лет и воспитывать она ее не может. Помощи не было, так как мать Марины злоупотребляла спиртными напитками.

Музыкант Сергей Лемох с внучкой не общается, а старший брат артиста думает, что Марине лучше оказаться в приемной семье. Корреспонденты связывались с центром и спросили о ребенке. Сотрудники учреждения рассказали, девочка у них не числится, так как ее забрала домой прабабушка. Они не знают, кто будет лучше заботиться о ребенке – мать, которая желает исправиться, или женщины, охотящиеся за деньгами. Родня Марины на связь не вышла, отец девочки алименты не оплачивает и не считает ее своей.

Напомним, прошлой весной соседи планировали лишить мать Марины родительских прав и забрать девочку. После этого законная родительница сообщала, что все охотятся за опекунством из-за денег, а не из-за беспокойства за ребенка.