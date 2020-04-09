Мишустин сообщил, кого вывезут из-за рубежа в первую очередь

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09.04.2020, 19:30, Новости дня

В первую очередь РФ вывезет из-за рубежа россиян, уехавших из страны в 2020 году, сообщил премьер страны Михаил Мишустин.

«В первую очередь мы будем вывозить людей, которые находятся за границей как туристы, а не живут там уже длительное время и интегрированы в местную жизнь, поэтому приоритет отдается тем, кто уехал из РФ в 2020 году», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что заполнено более 35 тыс. форм на въезд в Россию из-за рубежа россиян, но количество людей гораздо больше, передает РИА «Новости».

По словам Мишустина, все россияне, которые пожелают, должны иметь возможность вернуться на родину. Он поручил наладить четкую работу механизма их возвращения.

Мишустин добавил, что кабмин выделит больше средств на помощь находящимся за границей россиянам, если потребуется.

По словам премьера, не должно быть ситуаций при вывозе россиян из-за рубежа, когда посадочный талон аннулируется перед вылетом.

Ранее Минтранс предложил наделить Росавиацию полномочиями согласовывать вывоз российских граждан из-за рубежа с помощью бизнес-джетов.

В субботу правительство установило порядок помощи российским гражданам, которые не могут вылететь из-за рубежа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что выделенные правительством для этого деньги поступили в МИД.



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