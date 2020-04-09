Первый пациент с коронавирусом умер на Урале

09.04.2020, 19:30, Новости дня

На Урале зафиксирована первая смерть пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщил оперативный штаб региона.

«Житель поселка Пангоды 47-ми лет заболел 30 марта, с симптомами острой респираторной вирусной инфекции был госпитализирован в инфекционное отделение Надымской центральной районной больницы. 6 апреля у пациента подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. 7 апреля заболевший почувствовал себя хуже, для компенсации дыхательной недостаточности пациент был переведен на искусственную вентиляцию легких», – сообщили в оперштабе, передает ТАСС.

Медики пытались спасти его жизнь, они оказали весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий, но пациент погиб, отметили в штабе.

Напомним, за последние сутки в РФ подтверждено 1 тыс. 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. Всего в РФ зарегистрирован 10 тыс. 131 случай коронавируса в 81 регионе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.