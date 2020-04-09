Состоялась презентация бюджетного смартфона HONOR Play 4T Pro

09.04.2020, 19:30, Разное

В Китае состоялась официальная презентация бюджетного смартфона HONOR Play 4T Pro. Модель вышла также в стандартной модификации, отличающейся не только технически, но и внешне.

Китайский производитель представил новое устройство HONOR Play 4T, а также версию Pro. В первом случае основой гаджета стал процессор Kirin 710A, а в более мощном варианте – Kirin 810. При этом в первом устройстве владелец может рассчитывать на 6 ГБ оперативной памяти, а во втором её объём при желании дополняется ещё на 2 ГБ ОЗУ. Аккумуляторная батарея имеет запас 4000 мАч, но разную мощность быстрой зарядки – 10 и 22,5 Вт.

Отличается у смартфона и размер экрана. У младшей вариации он составляет 6,4 дюйма, и это LCD-матрица, тогда как у Pro дисплей – 6,3 дюйма, но речь идёт об OLED-панели. Кроме того, в этом случае сканер отпечатка пальца расположен под экраном, а в стандартном аппарате его установили на задней панели. Фронтальная камера у него также упрощена. В неё входит датчик глубины с разрешением 2 Мп и модуль на 48 Мп, а старшее устройство дополнено широкоугольной линзой на 8 Мп. Фронтальная камера также отличается, у более мощной модели – это 16-мегапиксельный объектив, а у стандартной его производительность вдвое ниже.

Известно, в настоящий момент HONOR Play 4T Pro уже поступил в продажу. За версию с 6 ГБ ОЗУ придётся заплатить 213 долларов США, а за 2 дополнительных ГБ оперативной памяти производитель просит 241 доллар. Стандартная модель появится на рынке только 21 апреля и при 6 ГБ ОЗУ будет стоить 170 долларов.