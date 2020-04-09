Новак призвал страны-производители нефти объединиться для сокращения добычи

09.04.2020, 19:16, Новости дня

Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании ОПЕК+ призвал все страны-производители нефти объединить усилия по снижению перепроизводства на рынке.

«В этих условиях необходимы оперативные и своевременные меры, и нам необходимо объединить усилия, всем странам-производителям нефти, для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с существенным перепроизводством нефти в мире», – сказал Новак, передает РИА «Новости» со ссылкой на выступление министра по каналу «Россия 24».

В заседании ОПЕК+ приняли участие Канада, Норвегия, Египет, Аргентина, Колумбия, Индонезия, Чад, Эквадор, Тринидад и Тобаго.

Новак отметил, что Москва считает оправданным увеличение количества стран, которые могут принять участие в стабилизации рынка нефти.

«Только совместными скоординированными усилиями мы сможем добиться результатов в интересах народов наших стран», – добавил министр.

В ходе совещания Новак заявил, что Минэнерго РФ оценивает снижение спроса на нефть на 10-15 млн баррелей в сутки, глава ведомства подчеркнул, что оно может увеличиться, информирует ТАСС.

«Мы видим, что замедлилась экономическая активность. По оценкам экспертов, около 4 млрд человек находятся на самоизоляции, что, конечно, повлияло на активность, передвижение, и, соответственно, на снижение спроса в мире на нефть. Мы в настоящее время наблюдаем очень сильное снижение [спроса] – на 10-15 млн баррелей в сутки. Этот показатель будет еще больше, может измениться в сторону увеличения», – подчеркнул министр.

Ранее в четверг страны ОПЕК+ вместе с Россией и Саудовской Аравией и государствами вне объединения начали заседание по возможному сокращению добычи нефти. СМИ сообщили, что РФ и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти.

Накануне РФ выражала готовность пойти на сокращение добычи нефти в случае аналогичных шагов со стороны ОПЕК и США.