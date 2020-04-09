 

МИД назвал доклад ОЗХО по Сирии политическим заказом

09.04.2020, 19:16, Новости дня

Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химатакам в Сирии в марте 2017 года составлен по заказу и при политическом давлении стран Запада, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Основной вывод этого документа, а он, очевидно, был сверстан по заказу и может быть при политическом давлении стран Запада, сводится к следующему тезису: «Есть разумные основания полагать» – это цитата – «что во всех трех случаях имело место применение химического оружия сирийской правительственной авиацией, а соответствующие приказы  поступали непосредственно от командования ВВС Сирии». Вот это «есть разумные основания полагать» в документе международной организации, которая проводила работу на протяжении нескольких лет, видеть просто дико», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Она задалась вопросам, чем занимались в ОЗХО, если теперь говорят, что у них есть «разумные основания полагать».

«В этих вопросах не может быть половинчатости, если вы выпускаете доклад, а если вы что-то утверждаете, вы должны предоставить факты», – отметила она.

Захарова добавила, что доклад ОЗХО составлен с нарушением принципов ведения расследований по конвенции о запрещении химического оружия.

В среду группа по расследованию и идентификации ОЗХО заявила, что сирийские войска применили отравляющие вещества в марте 2017 года в провинции Хомс.

МИД Сирии заявил, что считает доклад ОЗХО о якобы использовании сирийскими войсками химического оружия в 2017 году сфабрикованным. В постпредстве РФ также заявили, что доклад не вызывает доверия и составлен с изъянами.



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