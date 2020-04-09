«Умные» поезда в метро в Пекине выявят пассажиров без масок

09.04.2020, 19:16, Разное

В Пекине заработали «умные» вагоны поездов на одной из линий местного метро. Их особенностью является обнаружение пассажиров, у которых нет на лице медицинских масок. Об этом передает столичная пресса со ссылкой на оператора городской подземки Beijing Subway Limited.

Поезда метро столицы Китая обладают сенсорными камерами высокого разрешения, которые станут регистрировать внешний вид людей в вагонах и отправлять полученные материалы в фоновую интеллектуальную систему для последующего изучения. Данный инновационный механизм умеет распознавать пассажиров без медицинских масок, потерявших сознание или зовущих на помощь. Также над дверьми вагонов метрополитена установят дисплеи с демонстрацией информации о станциях шестой линии и пассажиропотоке. Новые составы станут перемещаться именно по этой линии.

В последний день декабря прошедшего года китайское правительство сообщило представителям ВОЗ о вспышке прежде неизвестной пневмонии в Ухане в центре азиатского государства. Врачи выяснили, что источником инфекции является новый вид коронавируса. ВОЗ в середине марта огласил пандемию на всей планете.