Полицейские нашли авторов фейков о коронавирусе в Пензе и Кузбассе

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09.04.2020, 19:16, Новости дня

Сотрудники полиции в Пензе установили человека, распространявшего в социальной сети недостоверную информацию о коронавирусе, информирует пресс-служба управления МВД по Пензенской области. Также автора еще одного фейка нашли в Кузбассе.

Удалось установить, что 47-летний житель Пензы разместил в соцсетях публикацию о количестве умерших от коронавируса граждан и находящихся под наблюдением врачей, при этом информация не соответствовала действительности. Впоследствии он удалил данное сообщение, но стражам порядка удалось выяснить личность гражданина.

Признавшись в содеянном, он рассказал, что в соцсети хотел развить тему о коронавирусе в Пензе. Для убедительности добавил информацию о количестве умерших, которую получил от своих родственников-врачей. Позже он признался, что услышал эти сведения, а на достоверность не проверил, информирует Regnum.

Гражданину грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей за нарушение ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). В случае нарушения юридическом лицом штраф может составить от 200 до 500 тыс. рублей.

Полицейские Кузбасса также сообщили, что нашли еще одного «распространителя фейка». Мужчина на своей странице в социальной сети написал, что сотрудники полиции привлекают жителей Ленинска-Кузнецкого к ответственности за отсутствие медицинских масок. Он утверждал, что его друга оштрафовали на 3 тыс. рублей за появление на улице без маски.

Позже 22-летний мужчина пояснил, что об этом ему по телефону рассказал друг, который, видимо ввел его в заблуждение, пытаясь убедить носить медицинскую маску. Свой пост в интернете он объяснил тем, что якобы хотел предупредить других горожан.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ – «Злоупотребление свободой массовой информации». Санкции – штраф до 100 тыс. рулей.

Ранее главное следственное управление СК РФ возбудило три уголовных дела из-за фейков о заражении военных в Сирии коронавирусом и о якобы продлении режима самоизоляции в Москве на год.



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