 

Мнучин: помощь авиакомпаниям станет «следующим большим шагом» правительства

09.04.2020, 19:10, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что помощь авиакомпаниям станет «следующим большим шагом» после анонсированных Федеральным резервом новых кредитных льгот для среднего бизнеса и муниципальных облигаций.

Выступая в эфире CNBC, Мнучин сказал, что доложит президенту Дональду Трампу о ходе переговоров с авиакомпаниям во второй половине дня в четверг.

«Мы надеемся донести предварительную информацию до большого количества авиакомпаний, начиная с завтрашнего дня и выходных, – отметил он. – Наша цель, как я уже говорил, – не выделить антикризисную помощь, но сделать так, чтобы у авиакомпаний были средства, чтобы сохранить сотрудников. Так что это наш следующий большой шаг».



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