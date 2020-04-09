Источники: Эр-Рияд и Москва приблизились к договоренности о сокращении добычи нефти

09.04.2020, 19:10, Новости дня

Страны ОПЕК и другие нефтяные державы в четверг провели переговоры о рекордном сокращении объемов добычи в размере до 20 миллионов баррелей в день, что составляет около 20 процентов от общемирового объема, с целью поддержать цены, резко снизившиеся на фоне пандемии коронавируса, сообщают источники в ОПЕК и России.

Переговоры были осложнены трениями между лидером ОПЕК Саудовской Аравией и не входящей в блок Россией, однако, по словам источников, им удалось преодолеть разногласия.

«Это глобальная сделка», – отметил один из источников в ОПЕК, не уточнив, будет ли договоренность включать и США, на чем настаивают Россия и ОПЕК.

На фоне мер по сдерживанию пандемии мировой спрос на топливо упал на 30 миллионов баррелей в день.

Цена на эталонную нефть марки Brent в прошлом месяце достигла минимума 18-летней давности и сейчас составляет около 35 долларов за баррель – вдвое ниже, чем в конце 2019 года. Это нанесло серьезный удар по бюджетам нефтяных держав и высокозатратной сланцевой добыче в США.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что договоренность между Саудовской Аравией и Россией, достигнутая при его посредничестве, позволит сократить объем добычи на 10-15 миллионов баррелей в день. Такие показатели, хотя они и меньше озвученных в четверг источниками, являются беспрецедентными.

Самое крупное сокращение объемов добычи по договоренности между членами ОПЕК проводилось во время финансового кризиса 2008 года: тогда речь шла о 2,2 миллиона баррелей в день.

Источники в ОПЕК также дают понять, что столь масштабное сокращение возможно, если его поддержат США. Однако Вашингтон пока не подает признаков готовности участвовать в сделке.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, выступая перед началом совещания ОПЕК+, отметил, что новая договоренность едва ли возможна без участия других стран.

Видеоконференция началась в 14.25 по Гринвичу.

Соединенные Штаты были приглашены на совещание, однако неизвестно, приняли ли они участие. Вашингтон заявляет, что объем добычи в США и так постепенно снижается в связи с падением цен. Россия настаивает, что это не то же самое, что целенаправленное сокращение объема добычи.

Пока неясно, сокращение с какого уровня обсуждают Москва и Эр-Рияд. Россия настаивала, что за основу нужно взять показатели первого квартала, а Саудовская Аравия предлагала апрель, когда ее объем добычи резко вырос.