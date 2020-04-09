Противостояние двух «Нив» показали в YouTube

09.04.2020, 19:09, Разное

В мировой Сети появилась запись дуэли легендарных российских автомобилей «Нива». Запись их противостояния обнародована на YouTube-канале Auto VRN.

Дуэль двух «Нив» сложно сопоставить с гонкой Porsche 911 Turbo и Nissan GT-R, но и машины отечественного производства смогли показать себя в спортивном мероприятии. Заезды суперкаров популярны у поклонников, но не все они имеют возможность перемещаться на элитных транспортных средствах. При этом скоростные показатели совершенно не зависят от силовой установки мотора, а хорошо разогнаться способна даже вышеуказанная «Нива».

Данный внедорожник оснащен агрегатом на 1,7 литра с опцией дополнительной шумоизоляции. У принимавших участие в дуэли автомобилей различные цвета и шины. В это же время у черного – двигатель прошит под экологическую норму Евро 6, а у транспортного средства соответствует Евро 4. Заезд порадовал настоящих ценителей – с места одна из «Нив» смогла оторваться от оппонента, но после примерно 140 км/ч вторая машина уверенно обгоняла лидера.