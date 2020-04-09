В Пятигорске задержали удерживавшего в заложниках сестру и ее детей злоумышленника

09.04.2020, 19:09, Разное

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника, который взял в заложники сестру с двумя племянниками в одной из квартир Пятигорска. Градоначальник Андрей Скрипник отметил, что в результате операции никто из людей не пострадал.

«Пятый канал» обнародовал фотографию подозреваемого, который удерживал квартире сестру и ее детей в Пятигорске. Как сообщается, этнический армянин, страдающий, как сейчас предполагается, психическим расстройством, перед происшествием посетил родственников в Ставропольском крае, приехав из Москвы. Находясь в жилом помещении, злоумышленник требовал перевести большую сумму денег в долларах как благотворительную помощь Армении, а также обеспечить ему возможность поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, предоставить в личное пользование самолет и назначить его руководителем Росгвардии.

Подозреваемый при себе имел нож, но к близким был настроен доброжелательно. По определенной информации, житель в течение последней недели вел себя вызывающе и разругался с родными и наставником по боксу. Правоохранителям Пятигорска удалось задержать захватившего заложников человека, по отношению к нему открыто уголовное дело. Находившие в квартире люди живы и невредимы. На место инцидента выезжал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.