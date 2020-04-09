Зоя Яровицына рассказала о своих лайфхаках на карантине: «Принимаю душ в два раза дольше»

09.04.2020, 19:09, Разное

Креативный продюсер программы «Женский стендап» и участница шоу «Прожарка» Зоя Яровицына пояснила об оптимизаторах своей жизни на карантине. Лайфхаки помогают позитивно воспринимать трудности самоизоляции.

Наличие двухкомнатной квартиры позволяет супругам проводить время с пользой. Популярный сценарист ответственно подходит к подготовке своих выступлений. Остроумно пошутить — это затратный процесс, предполагающий работу над совершенствованием своего интеллекта. Не последнюю роль в нем играет чтение книг. Поэтому Яровицына и называет одним из лайфхаков шумоподавляющие наушники. Вторым звезда «Прожарки» считает возможность уединения во время приёма душа. В условиях карантина можно позволить себе принимать гигиенические процедуры дольше.

Если же говорить серьёзно, отсутствие свободы передвижения воспринимается всеми нелегко. Утешает понимание того, что это сейчас крайне необходимо не только лично для человека, но и для всех окружающих. Кроме того, успокаивает уверенность в том, что запреты временные. Артистка считает, сдерживающим моментом в плане диеты для неё как раз и служат будущие съёмки. Сейчас ей нравится, как она выглядит в кадре, поэтому ради лишнего пирожного ей не хочется в будущем «плакать перед телевизором над количеством подбородков». Обрел свою хозяйку и спортивный домашний инвентарь: ранее бесхозный, он теперь в работе каждый день.

На вопрос Телепрограммы об отношении к шуткам в её адрес Яровицына отвечает, что любит острое слово и ценит умение пошутить «максимально смешно». Этим же принципам следуют и её коллеги-юмористы.