Захарова раскритиковала действия США в отношении ВОЗ в разгар пандемии

09.04.2020, 19:08, Новости дня

Намерение США пересмотреть объемы финансирования ВОЗ неконструктивно и несвоевременно, особенно в разгар пандемии коронавируса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обратили внимание на заявления госсекретаря США о планах Вашингтона пересмотреть объемы финансирования ВОЗ… Мы считаем занятую этим государством позицию неконструктивной, а подобные заявления – несвоевременными и контрпродуктивными в условиях нарастания масштабов пандемии», – передает ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что такое резкое изменение позиции США «вызывает недоумение» у Москвы.

«Зачем вы поддерживали все, что буквально на днях было принято, если потом начали чуть ли не обвинять ВОЗ во всех грехах?» – сообщила Захарова.

Она также добавила, что в сирийском Заевфратье и вокруг Ат-Танфа складывается наиболее сложная и потенциально взрывоопасная ситуация по распространению коронавируса.

Ранее Вашингтон объявил о приостановке взносов в бюджет ВОЗ со стороны США. Директор европейского подразделения ВОЗ в ответ заявил, что нельзя урезать финансирование Всемирной организации здравоохранения в период острой фазы пандемии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, провал властей США в борьбе с COVID-19 заставил Белый дом искать козлов отпущения, которых они нашли в ВОЗ и Китае.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.