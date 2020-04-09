Захарова раскритиковала действия США в отношении ВОЗ в разгар пандемии
09.04.2020, 19:08, Новости дня
Намерение США пересмотреть объемы финансирования ВОЗ неконструктивно и несвоевременно, особенно в разгар пандемии коронавируса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Обратили внимание на заявления госсекретаря США о планах Вашингтона пересмотреть объемы финансирования ВОЗ… Мы считаем занятую этим государством позицию неконструктивной, а подобные заявления – несвоевременными и контрпродуктивными в условиях нарастания масштабов пандемии», – передает ее слова РИА «Новости».
Она отметила, что такое резкое изменение позиции США «вызывает недоумение» у Москвы.
«Зачем вы поддерживали все, что буквально на днях было принято, если потом начали чуть ли не обвинять ВОЗ во всех грехах?» – сообщила Захарова.
Она также добавила, что в сирийском Заевфратье и вокруг Ат-Танфа складывается наиболее сложная и потенциально взрывоопасная ситуация по распространению коронавируса.
Ранее Вашингтон объявил о приостановке взносов в бюджет ВОЗ со стороны США. Директор европейского подразделения ВОЗ в ответ заявил, что нельзя урезать финансирование Всемирной организации здравоохранения в период острой фазы пандемии.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, провал властей США в борьбе с COVID-19 заставил Белый дом искать козлов отпущения, которых они нашли в ВОЗ и Китае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет