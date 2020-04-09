Генсек ОПЕК назвал «ужасным» разрыв спроса и предложения на рынке нефти

09.04.2020, 19:08, Новости дня

Глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что разрыв спроса и предложения на рынке нефти «ужасает».

Баркиндо сообщил, что, по его оценке, переизбыток нефти во II квартале будет беспрецедентным, передает РИА «Новости».

Глава ОПЕК призвал участников объединения принять срочные меры по стабилизации рынка нефти, даже если они «не будут легкими».

Баркиндо добавил, что прогноз по добыче нефти странами, не участвующими в ОПЕК, понижен более чем на 1,5 млн баррелей в сутки, но это несопоставимо с падением спроса.

Руководитель ОПЕК подчеркнул, что свободного места в мировых хранилищах нефти может не хватить уже в мае при сохранении текущего уровня добычи. По его словам, свободных мощностей осталось более 1 млрд баррелей.

«Учитывая нынешний беспрецедентный дисбаланс спроса и предложения, во втором квартале 2020 года может возникнуть колоссальный избыток нефти в объеме 14,7 млн баррелей в сутки», – сказал Баркиндо.

В четверг страны ОПЕК+ вместе с Россией и Саудовской Аравией и государствами вне объединения начали заседание по возможному сокращению добычи нефти. СМИсообщили, что РФ и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти.

Накануне РФ выражала готовность пойти на сокращение добычи нефти в случае аналогичных шагов со стороны ОПЕК и США.