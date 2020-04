В гостях у Дрейка: экскурсия по его дому невероятных размеров в Торонто

09.04.2020, 19:05, Разное

О том, что рэпер Дрейк построил в родном Торонто не просто дом, но целый дворец мечты, понятно уже по обложке майского выпуска журнала Architectural Digest. На фото музыкант стоит в огромном, отделанном мрамором зале здания, над созданием которого он корпел последние шесть лет вместе с дизайнером Феррисом Рафаули. И ведь это только прихожая – а общая площадь всего “уютного гнездышка” насчитывает порядка 4600 квадратных метров!

Дрейк на обложке AD

Судя по фото из журнала, такое огромное пространство с легкостью вместило в себя гигантский коридор с коллекцией футболок легенд NBA, комнату наград с полученными Дрейком Grammy, гардеробную с еще двумя коллекциями – любимых кроссовок музыканта, а также сумок Birkin, которые тот давно собирает для женщины своей мечты. Но что там гардеробная или бассейн со световой подсветкой! В особняке Дрейка нашлось место даже для целого баскетбольного поля, своей звукозаписывающей студии и, конечно же, гигантского рояля Bösendorfer, который создал все тот же Феррис Рафаули в сотрудничестве с художником Такаси Мураками (внутренняя крышка инструмента украшена черепами, нарисованными в фирменном стиле Такаси).

Этот дом – роскошь поглощающего высокого класса, – не скупится на комплименты своему месту жительства музыкант. – Это видно и по размеру комнат, и по используемым материалам, и по тому, как выглядят полы, потолки и отдельные детали. Я хотел быть уверенным, что люди смогут увидеть проделанную работу с любой точки этого дома. Когда я строил дом, то хотел, чтобы он простоял еще 100 лет и производил монументальное впечатление. Это будет одна из тех вещей, которые я оставлю после себя в этом мире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

@archdigest @ferrisrafauli

Публикация от champagnepapi (@champagnepapi) 8 Апр 2020 в 4:16 PDT

Главным источником вдохновения при создании этого рукотворного памятника была архитектура особняков XIX века, а также стили бозар и ар-деко. В отделке использовалось много экзотических видов дерева, бронзы, известняка, мрамора и прочих благородных, по мнению Рафаули, материалов. Каждая деталь – будь то дверная ручка или стул – является раритетом. Например, люстра в большом холле – обновленная версия предмета интерьера, который ранее висел в нью-йоркской “Метрополитан-опера” в 1963 году, и создана из 20 тысяч кристаллов Swarovski. А стулья в личной студии звукозаписи Дрейка – не просто кресла, а винтажные предметы мебели от Рикардо Фазанелло. Личное музыкальное царство – вообще отдельный повод для гордости рэпера: комнату, украшенную в духе 70-х, освещает яркая панель, инкрустированная коричневыми агатами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Architectural Digest (@archdigest)8 Апр 2020 в 4:55 PDT

Думаю, мой дом, который я решил построить в 27 лет и наконец закончил его полностью, говорит обо мне многое. И главное из этого многого – что я навеки останусь в том месте, где я родился и осяду именно здесь, – уверен сам Дрейк.

К слову, увидеть дом музыканта можно не только в этой фотосессии. Обширная территория позволяла ему проводить в своем доме даже съемки видео. Так, последний на данный момент клип Дрейка Toosie Slide снимали именно в этих стенах. Ранее же особняк появлялся еще в одном видео – на песню When to Say When”/“Chicago Freestyle.