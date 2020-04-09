 

Главный редактор “Проекта” пожаловался на слежку после публикации о даче Медведева

09.04.2020, 19:04, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuГлавный редактор издания “Проект” Роман Баданин подал несколько заявлений в правоохранительные органы, так как заметил, что за ним следят. Заявления журналист направил в главное управление МВД по Москве, в Чертановскую межрайонную прокуратуру и в Следственный комитет. Об этом он сообщил “Медиазоне”.

Баданин заметил за собой слежку, когда 7 апреля выехал из Ногинска в Москву: всю дорогу за ним следовал неизвестный автомобиль. Кто был за рулем журналист разглядеть не смог – окна машины были затонированы.

По мнению главреда “Проекта”, следить за ним могут из-за его профессиональной деятельности. Он не знает, какой именно материал, опубликованный ранее изданием, вызвал такую реакцию. Также Баданин думает, что в его отношении проводятся незаконные оперативно-розыскные мероприятия, так как слежка началась в Ногинске, где у журналиста есть недвижимость.

Сейчас журналисты издания работают над еще одним расследованием, тема которой довольно чувствительна, поделился Баданин. По его мнению, это тоже могло стать причиной интереса неустановленных лиц.

8 апреля “Проект” опубликовал расследование, посвященное элитной базе отдыха на Волге, примерная стоимость которой оценивается в 1 миллиард 978 миллионов рублей и где, как выяснили журналисты, регулярно бывает Дмитрий Медведев.

 



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