Компания Geely в марте увеличила продажи в РФ на 45%

09.04.2020, 18:55, Новости дня

Российские аналитики озвучили данные о количестве продаж автомобилей Geely на местном рынке за прошлый месяц.

В частности, данный бренд в минувшем месяце сумел продать более 930 новых автомобилей, что на 45% превышает показатели за 2019 год. Всего с начала текущего года общее число реализованной техники превысило 2,46 тысячи автомобилей, что на 57% больше, чем годом ранее. Самым востребованным у россиян остается кроссовер Geely Atlas.

Кроме того, аналитики отмечают стабильное увеличение интереса в отношении кроссовера Coolray, который поступил на местный рынок буквально несколько недель назад. В настоящее время количество предварительных заказов увеличилось в три раза, что подтверждает высокий интерес в отношении данной модели.