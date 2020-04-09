 

Компания Mitsubishi подняла цены на три модели в России

09.04.2020, 18:55, Новости дня

Японский автомобильный гигант Mitsubishi сообщил об удорожании некоторых моделей на российском рынке.

В частности, теперь цена на популярный пикап Mitsubishi L200, Eclipse Cross и Pajero Sport 2020 отличается от мартовского прайса. В свою очередь, приобрести новые модели можно с удорожанием на 30-127 тысяч рублей в различных комплектациях. Что касается кроссовера, то его ценник увеличился на 50 тысяч рублей, тогда как минимальный прайс теперь составляет 1,97 млн рублей.

Что касается пикапа Mitsubishi L200, то его цена теперь увеличена на 30-60 тысяч рублей в разных версиях. В минимальной комплектации приобрести автомобиль можно по цене от 2,1 миллиона рублей. Популярный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport теперь продается на 127 тысяч рублей дороже и в минимальной комплектации оценивается в 2,59 миллиона рублей.



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