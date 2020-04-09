Эпидемиолог Колесникова: При отсутствии финансов нет разницы, от чего умирать – от вируса или от голода

09.04.2020, 18:54, Новости дня

После ослабления режима карантина, когда взрослые и дети пойдут в организованные коллективы, можно ожидать следующую волну эпидемии коронавируса. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета имени Богомольца Ирина Колесникова.

“Мы сейчас в самом начале эпидемического процесса. Сейчас от нас мало что зависит. Вакцины нет, поэтому приобрести иммунитет к вирусу можно только путем перенесенного заболевания. И пока восприимчивые люди не переболеют, эпидемия не закончится. Коронавирус, как и любой другой вирус, любит влажную среду и хорошо переносит низкие температуры. Если будет сухое теплое лето, передача вируса может уменьшиться. Но после ослабления режима карантина, когда взрослые и дети пойдут в организованные коллективы, можно ожидать следующую волну. Она может быть осенью, если сейчас не снимут карантин. Я надеюсь на вакцину. Это поможет ускорить процесс формирования коллективного иммунитета. Думаю, в условиях пандемии, если в эксперименте вакцина покажет эффективность, страны пойдут на ускорении процессов регистрации. По крайней мере это будет хороший шанс для людей из групп риска”, – сказала эпидемиолог.

Она отметила, что даже после отмены карантина людям из группы риска придется соблюдать меры предосторожности.

“Пока мы в изоляции, цепочка передачи вируса прерывается. Но как только мы начнем активно общаться, процесс возобновится. Люди с легким течением заболевания никуда не денутся. Они будут социально активны, и от них будут заражаться другие. Значит, тем, кто входит в группу риска, надо помнить, что даже после отмены карантина нужно сохранять осторожность, избегать мест скопления людей, держать социальную дистанцию. Придется придерживаться правил ограничения контактов и членам их семьи”, –- подчеркнула Колесникова.

По ее словам, на предприятиях можно минимизировать риски заражения, следовательно, можно разрешить людям работать при строгом соблюдении правил безопасности.

“Я понимаю, людей, у которых заканчиваются деньги, не успокоить аргументом “зато не умрут ваши ближайшие родственники”. При отсутствии финансовых вливаний нет разницы, от чего умирать – от вируса или от голода. Поэтому важен баланс: максимально соблюдать меры защиты и в то же время продолжать работать. Я думаю, это реально организовать. На предприятиях можно провести зонирование, выделить зоны риска, где может быть контакт с потенциально больными людьми, максимально использовать средства защиты. Это все может минимизировать риски, и тогда можно работать”, – отметила собеседница.

На утро 9 апреля количество жертв коронавирусной инфекции в Украине достигло 57, число заболевших – 1892.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,5 млн, из них более 339 тыс. вылечились, 89 тыс. умерли.