Страны ОПЕК и Россия близки к договоренности о снижении добычи нефти на 20% – Reuters

09.04.2020, 18:54, Новости дня

Государства – члены ОПЕК и другие нефтепроизводящие страны 9 апреля провели успешные переговоры о рекордном сокращении добычи до 20 млн баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 20% мировых поставок. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК и Москве.

Цель глобальной сделки – поддержание цен на рынке в период кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Переговоры осложнялись спорами между лидером ОПЕК Саудовской Аравией и Россией, не входящей в ОПЕК, но источники утверждают, что Москве и Эр-Рияду удалось преодолеть разногласия.

Мировой спрос на топливо на фоне пандемии упал на 30 млн баррелей в сутки; цены на нефть эталонной марки Brent достигли 18-летнего минимума в марте, а сейчас стабилизировались на уровне $35 за баррель, что почти вдвое ниже, чем в конце 2019 года.

Источники пока не уточнили, присоединятся ли к сделке Соединенные Штаты. По данным Reuters, участие Вашингтона было условием, которое выдвигали как ОПЕК, так и Россия.

Еще утром 9 апреля Саудовская Аравия соглашалась сократить нефтедобычу максимум на 4 млн баррелей в сутки, отсчитывая от достигнутого в апреле рекордного уровня добычи – 12,3 млн баррелей в сутки. Российские переговорщики, в свою очередь, были готовы сократить добычу нефти максимум на 2 млн баррелей в сутки, писало Reuters. Президент РФ Владимир Путин высказывал мнение, что сокращение добычи странами ОПЕК+ должно отсчитываться от среднего уровня добычи в первом квартале 2020 года, более низкого, чем сегодня.

В марте Россия и ОПЕК не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до $25,4 за баррель.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, Эр-Рияд вытеснял нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками.

Это привело к тому, что к 31 марта стоимость Urals опустилась до минимума с 1999 года – $13 за баррель. Как отмечало “Радио Свобода”, Urals в Европе стала стоить дешевле мазута.

С 1 апреля цены на нефтяном рынке стали расти на фоне ожиданий, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы добычи. 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предварительных договоренностях крупнейших производителей нефти о снижении добычи на 10–15 млн баррелей в сутки. На этом фоне нефть Brent подорожала на 16,3% – до $34,83 за баррель.

Однако переговоры застопорились из-за публичной перепалки между властями России и Саудовской Аравии о причинах расторжения предыдущего соглашения ОПЕК+. Так, Путин выразил мнение, что Эр-Рияд вышел из сделки, чтобы устранить конкурентов, которые добывают сланцевую нефть. Министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд назвал слова президента РФ “полностью лишенными правды”. По его словам, именно Россия инициировала разрыв соглашения ОПЕК+. Он призвал Кремль принять “правильное решение” на экстренной конференции стран-нефтепроизводителей, которая планировалось на 6 апреля, но была отложена до 9 апреля.