 

Китайские ритейлеры снижают цены на iPhone 11 для увеличения продаж на фоне пандемии COVID-19

09.04.2020, 18:53, Разное

Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на повседневную жизнь, но это также может быть возможностью для некоторых приобрести смартфон со скидкой. Вспышка COVID-19 привела к снижению продаж продуктов Apple, что повлияло на доходы технологического гиганта из Купертино. Чтобы увеличить продажи и оправиться от финансовых потерь, интернет-магазины в Китае предлагают большие скидки на iPhone 11 и iPhone 11 Pro.
Ритейлеры сейчас продают модель iPhone 11 объемом 64 ГБ со скидкой в ​​500 юаней (70 долл. США / 65 евро) по цене 4999 юаней (710 долл. США / 650 евро), в то время как версия Pro с тем же объемом памяти упала в цене до 7 499 юаней (1 060 долл. США / 980 евро). Другие интернет-магазины, в том числе авторизованные продавцы Apple на TMall, предлагают аналогичное снижение цен на линейку iPhone 11 в Китае.

Между тем партнеры Apple ожидают остановки производства во втором квартале 2020 года из-за сокращения спроса, поскольку люди предпочитают тратить свои деньги на предметы первой необходимости в нынешней ситуации на фоне пандемии. Новые скидки направлены на то, чтобы очистить существующие запасы и избежать этого, но пока не ясно, будет ли этого достаточно.



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