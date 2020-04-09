«Вариантов нет, если Вы не Анжелика Варум»: Лариса Гузеева обрекла женщин за 40 на безбрачие

09.04.2020, 18:53, Разное

Советская и российская актриса, телеведущая Лариса Гузеева обрекла женщин за 40 на безбрачие. Об этом Заслуженная артистка РФ заявила в одном из недавних выпусков программы «Давай поженимся!».

60-летняя актриса, которую называют главной свахой страны, считает, что если «Вы не Анжелика Варум», то вариантов выйти замуж представительницам прекрасного пола, разменявшим четвертый десяток, нет. Гузеева пояснила, что мужчинам всегда хочется быть рядом с молодой женщиной, поэтому «самец моложе 70 лет» не будет смотреть в сторону 40-летних. По словам телеведущей, у нее много успешных и богатых подруг такого возраста, которые не могут выйти замуж. Кроме этого, знаменитость акцентировала внимание не только на возрасте невест, приехавших на съемки, но и на то, что у некоторых из них трое детей и нет жилья.

Отметим, что с мнением Ларисы Гузеевой согласились не все зрители «Давай поженимся!». В комментариях под записью программы представительницы прекрасного пола написали счастливые истории любви, которые произошли с ними после 40 лет.