Умер предупредивший Бориса Джонсона о коронавирусе врач

09.04.2020, 18:53, Разное

Предупредивший председателя правительства Великобритании Бориса Джонсона медик Абдул Чоудхари скончался в результате коронавируса. До этого врач провел полмесяца в больнице.

Во второй половине марта 53-летний врач отправил срочное послание премьер-министру Объединенного королевства Борису Джонсону, в котором призвал политика выделить всем медицинским сотрудникам государства средства индивидуальной защиты от угроз при работе с людьми, заразившимися коронавирусом. После Абдул Чоудхари оказался в клинике, где провел 15 дней. У него выявили положительный результат теста на опасную инфекцию.

Борис Джонсон в настоящее время болеет коронавирусом Covid-19, он ныне располагается в реанимации. По рекомендации специалистов, главу правительства Британии поместили в отделение интенсивной терапии. Недавно политик почувствовал себя лучше, он может сидеть и разговаривать с другими людьми.

На территории королевства, согласно последним данным, врачи зафиксировали больше 61 000 эпизодов заражения пневмонией. Из этого количества 351 человек сумел выздороветь, и 7000 пациентов скончались.