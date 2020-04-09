Собянин поручил штрафовать нарушителей карантина за езду на автомобиле по Москве

09.04.2020, 18:53, Новости дня

Нарушителей карантина по коронавирусу, передвигающихся по Москве на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать с пятницы, 10 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу», – передает РИА «Новости» слова Собянина.

Он подчеркнул, что данная мера касается исключительно тех граждан, которые находятся на официальном карантине – тест-положительные на коронавирус, их близкие родственники и люди, контактировавшие с ними.

«Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета. Если мы видим, что житель нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим, … мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать», – добавил мэр.

Ранее Сергей Собянин поручил закрыть московские кладбища для посещения перед Вербным воскресением, чтобы избежать распространения коронавируса. Его инициативу поддержали в Подмосковье.

В РПЦ также считают, что посещать кладбища в Москве в Вербное воскресенье в период пандемии не стоит.

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