 

Собянин поручил штрафовать нарушителей карантина за езду на автомобиле по Москве

09.04.2020, 18:53, Новости дня

Нарушителей карантина по коронавирусу, передвигающихся по Москве на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать с пятницы, 10 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу», – передает РИА «Новости» слова Собянина.

Он подчеркнул, что данная мера касается исключительно тех граждан, которые находятся на официальном карантине – тест-положительные на коронавирус, их близкие родственники и люди, контактировавшие с ними.

«Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета. Если мы видим, что житель нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим, … мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать», – добавил мэр.

Ранее Сергей Собянин поручил закрыть московские кладбища для посещения перед Вербным воскресением, чтобы избежать распространения коронавируса. Его инициативу поддержали в Подмосковье.

В РПЦ также считают, что посещать кладбища в Москве в Вербное воскресенье в период пандемии не стоит.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Заседание коллегии ФСБ: основные тезисы президента

16.02 / Ученые: Любовь является лекарством

18.03 / Черногория до сих пор не приняла решения по эвакуации россиян

06.02 / Китай решил в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров

02.02 / Новая инфекция пополнила список опасных заболеваний

06.04 / Способное достроить «Северный поток – 2» судно приблизилось к Европе

05.02 / Розничные продажи в еврозоне сократились в декабре на 1,6%

05.02 / Минкомсвязи назвало сроки подготовки списка социально значимых сайтов

26.02 / Путин: внесено около 900 предложений по поправкам в Конституцию

06.02 / Петросян назвал размер своей пенсии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска