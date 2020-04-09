Для участия в «Большой перемене» зарегистрировались более 50 тыс. российских школьников

09.04.2020, 18:48, Новости дня

Свыше 50 тыс. учащихся российских школ зарегистрировались во всероссийском конкурсе для старшеклассников «Большая перемена» – новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявки продолжают поступать из всех регионов России.

Конкурс стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять школьники 8-10 классов. Регистрация продлится по 23 июня. Дистанционный этап проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре. Во вторник, 31 марта, стартовал первый этап конкурса – дистанционное тестирование. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут по 23 июня, все задания будут доступны, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«С каждым днем число желающих попробовать свои силы в новом конкурсе платформы растет. На сегодняшний день число заявок составило 50135. Больше всего их пришло из Москвы (7976), Московской (5053) и Ленинградской областей (3177). За ними следуют Санкт-Петербург (1132), Краснодарский край (1081), Нижегородская область (1078), Кабардино-Балкарская Республика (988), Республика Башкортостан (911), Ростовская (826) и Свердловская (816) области», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Первая тематическая неделя конкурса – «Расскажи о главном!» – была посвящена новым медиа. Известные журналисты и специалисты в сфере массовых коммуникаций рассказали школьникам о современных направлениях журналистики. Сами участники конкурса попробовали себя в качестве интервьюеров, присоединившись к челленджу #ИнтервьюНаДиване. Также школьники приняли участие в акции «Копилка поздравлений» для всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ – они поздравляли с днем рождения пожилых людей, которые находятся сейчас на самоизоляции.

Директор по развитию проекта «ПроеКТОриЯ» Александра Потехина отметила.

«Нас очень радует то, с каким энтузиазмом ребята включаются во все мероприятия и инициативы конкурса. Несмотря на юный возраст, участники «Большой перемены» готовы помогать тем, кому сейчас особенно нужна помощь. Например, ребята поддержали идею передать поздравления пожилым людям, которые в условиях самоизоляции вынуждены оставаться дома одни даже в день своего рождения. Уверена, эти качества пригодятся участникам «Большой перемены» и во время конкурсных испытаний. Уже сейчас конкурс становится настоящим сообществом, которое объединяет школьников, дает возможности для развития, образования и самореализации каждому ребенку, что чрезвычайно важно в период вынужденных каникул», – добавила Александра Потехина.

Текущая тематическая неделя конкурса – «Будь здоров!», посвящена здоровому образу жизни. В период самоизоляции особенно важно следить за здоровьем, поддерживать физическую форму и правильно питаться – ежедневно известные спортсмены, спортивные комментаторы и звезды шоу-бизнеса проводят для школьников занятия и дают советы по здоровому образу жизни. Все это – в сообществе конкурса в социальной сети ВКонтакте.

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады. Главный критерий конкурсного отбора – оценка навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире (например, умение вести коммуникацию и способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях).

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

Наставниками конкурсантов выступят профессионалы в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа. Участники смогут получить рекомендации от эксперта того тематического направления, которое они выберут. А в качестве наставников для выполнения задач на определенном этапе конкурса учащиеся смогут привлечь своих школьных учителей.

Учащиеся 10-х классов получат денежный приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Средства могут быть потрачены на приобретение лабораторного оборудования, школьного автобуса, оборудование спортивного зала, творческой студии, зон отдыха, школьной столовой и прочее.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», «Роспатриотцентр», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников. Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк России, Mail.ru Group («ВКонтакте»). Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.