 

Вернуться в Россию из-за рубежа захотели 25,5 тыс. граждан

09.04.2020, 18:48, Новости дня

Около 25 тыс. россиян захотели вернуться домой из-за рубежа, сообщили в министерстве иностранных дел России.

«Поступили сведения о приблизительно 25,5 тыс. граждан, которые подали такие заявления, и более 24 тыс. уже обработаны. Возможно, даже в последний час эта цифра изменилась», – сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Порядка 4 тыс. россиян, находящихся за рубежом, получили материальную помощь от правительства, добавила она.

Дипломат пояснила, что количество обработанных заявлений регулярно меняется.

«Выплаты: их начали получать около 4 тысяч человек. Это на момент сегодняшнего дня. Эти люди уже получили материальную помощь и будут ее получать на ежедневной основе до момента возвращения в Россию или до момента возобновления регулярных рейсов», – сказала Захарова.

Представитель ведомства уточнила, что главным источником информации для россиян, находящихся за рубежом, остался портал «Госуслуги». «Призываем всех наших граждан оперировать именно информацией, которую они получают через этот портал», – сказала она.

Ранее Минтранс сообщал, что более 164,6 тыс. россиян вернулись с 20 марта в Россию на самолетах российских авиакомпаний.



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