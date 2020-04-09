Футболисты ЦСКА получат 40% апрельской зарплаты

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09.04.2020, 18:47, Новости дня

Футболисты ЦСКА получат в апреле только 40% своей ежемесячной зарплаты. Игроки добровольно согласились на снижение оклада из-за пандемии коронавируса.

"Футболисты получили в марте 50%, в апреле получат 40%. Как только возобновятся тренировки, заплата возрастет до 70%. Когда снова начнутся матчи, то мы может перейти к стопрооцентной оплате", — приводит "Спорт-Экспресс" слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.

Роман Бабаев также сообщил о возможных убытках, которые понесет клуб, если чемпионат не возобновится. Они составит 300 миллионов рублей.



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