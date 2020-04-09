Это был знак? Мор пчел прошлым летом связали с пандемией коронавируса

09.04.2020, 18:47, Новости дня

Минувшим летом от странного мора в разных регионах РФ погибли сотни тысяч пчел — пустели не только ульи, но и целые пасеки.

В "Прямом эфире" вспомнили о пророчестве Ванги, которая говорила, что это — предвестник конца света, а теперь некоторые пчеловоды считают, что мор пчел был предвестником пандемии коронавируса.

Могут ли эти события быть связаны между собой? Обнаружен ли у пчел COVID-19, и какие животные болеют коронавирусом?

Подробнее об этом, а также о шансах вскоре получить вакцину от коронавируса и о вероятности ошибок тестирования на это заболевание – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".