Власти США окажут финансовую поддержку авиакомпаниям

09.04.2020, 18:46, Новости дня

Поддержка авиакомпаний станет следующим большим шагом, который предпримут власти США после того, как Федеральная резервная система (ФРС) объявит о новых кредитных программах для поддержки экономики, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Reuters.

Мнучин пообещал, что он сообщит президенту США Дональду Трампу о переговорах с авиакомпаниями.

"Мы надеемся связаться с авиакомпаниями, чтобы получить предварительную информацию", — сказал Мнучин.

По словам чиновника, его министерство хочет убедиться в том, что у авиакомпаний достаточно ликвидности, чтобы сохранить рабочие места.

Мнучин, который ранее попросил Конгресс о выделении еще 250 миллиардов долларов на программу поддержки рынка труда в дополнение к уже выделенным 350 миллиардам, не согласился с требованием демократов-конгрессменов о прямом финансировании больниц и местных органов власти в рамках этой программы.

Он сказал, что Конгресс должен сначала утвердить дополнительные фонды для малого бизнеса и решить вопросы по поводу других потребностей на следующем этапе более широкого законопроекта по мерам поддержки бизнеса в рамках борьбы с последствиями всспышки коронавируса.

"Нам нужно больше денег для малого бизнеса. Президент выражался предельно ясно, — сказал Мнучин. — Он будет рад обговорить другие вопросы, такие как поддержка больниц и местных властей в следующем законопроекте. Но мы хотим получить деньги на программу поддержки малого бизнеса, которая снова имеет огромную двухпартийную поддержку".