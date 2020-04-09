 

ВОЗ попросит более 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

09.04.2020, 18:30, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения намерена в скором времени обратиться с призывом выделить ей более 1 млрд долларов на борьбу с пандемией коронавируса, информирует агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

«Это будет свыше 1 млрд долларов, может быть, несколько», – приводит агентство слова  дипломата.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения запускает программу помощи странам в борьбе с распространением нового коронавируса, которая обойдется в 675 млн долларов, передает РИА «Новости».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, фактический провал властей США в борьбе с COVID-19 заставил Белый дом искать козлов отпущения, и они были найдены – ими стали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Китай. Чтобы «исправить» ситуацию, Вашингтон вознамерился взять на себя руководящую роль в мировой борьбе с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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