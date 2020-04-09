Актриса Ольга Чудакова рассказала о причинах своего развода с Моисеевым

09.04.2020, 18:30, Разное

Отечественная актриса Ольга Чудакова недавно стала гостьей программы “Судьба человека”, выходящей на телеканале “Россия 1”, в эфире которой поделилась подробностями из своей личной жизни. В частности, знаменитость пояснила о причинах её развода с коллегой Алексеем Моисеевым.

Артистка упомянула, что её первое знакомство с будущим мужем произошло во время совместной учебы в Щукинском училище. По словам телезвезды, завязавшийся между молодыми талантами роман был настолько “лихим”, что дело дошло до прогуливания пар и чуть не закончилось отчислением из учебного заведения. Немного позже у 22-летней Чудаковой и её супруга родился сын Никита. Причиной осложнения отношений она считает свою излишнюю склонность к ревности, ведь молодой отец неоднократно позволял себе визиты к друзьям, оставляя жену и ребенка дома.

Ольга Чудакова подчеркнула, что не считает свою нетерпеливость правильным шагом. Более того, по её словам, взаимные конфликты с мужем иной раз доходили до громких разбирательств. Сейчас же знаменитость уверена, нужно было относиться к поведению супруга спокойнее. “Женщина должна быть терпеливой”, – резюмировала свои откровения актриса.