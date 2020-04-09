 

Актриса Ольга Чудакова рассказала о причинах своего развода с Моисеевым

09.04.2020, 18:30, Разное

Отечественная актриса Ольга Чудакова недавно стала гостьей программы “Судьба человека”, выходящей на телеканале “Россия 1”, в эфире которой поделилась подробностями из своей личной жизни. В частности, знаменитость пояснила о причинах её развода с коллегой Алексеем Моисеевым.
Артистка упомянула, что её первое знакомство с будущим мужем произошло во время совместной учебы в Щукинском училище. По словам телезвезды, завязавшийся между молодыми талантами роман был настолько “лихим”, что дело дошло до прогуливания пар и чуть не закончилось отчислением из учебного заведения. Немного позже у 22-летней Чудаковой и её супруга родился сын Никита. Причиной осложнения отношений она считает свою излишнюю склонность к ревности, ведь молодой отец неоднократно позволял себе визиты к друзьям, оставляя жену и ребенка дома.

Ольга Чудакова подчеркнула, что не считает свою нетерпеливость правильным шагом. Более того, по её словам, взаимные конфликты с мужем иной раз доходили до громких разбирательств. Сейчас же знаменитость уверена, нужно было относиться к поведению супруга спокойнее. “Женщина должна быть терпеливой”, – резюмировала свои откровения актриса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Российские ученые начали испытания вакцины против коронавируса

07.02 / В России началась разработка телескопа для поиска пришельцев

16.02 / Уитни Хьюстон устроит мировое турне в виде голограммы

08.03 / Разработчик игр рассказал о невероятных способностях Sony PlayStation 5

30.03 / «Позвольте мне слушать и слышать только себя»: Самойлова высказалась о развитии отношений с Джиганом

11.02 / Мнение: Медленно и неотвратимо

07.04 / Шокирующие откровения больного коронавирусом, проходившего лечение в Лондоне

04.03 / Мнение: Огласите весь список, пожалуйста

23.03 / Памяти убитых выставок

03.02 / “Делить нечего”: Елена Бирюкова рассказала о знакомстве с экс-супругом Екатерины Климовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска