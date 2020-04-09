 

Более 400 моряков «Теодора Рузвельта» оказались заражены коронавирусом

09.04.2020, 18:30, Новости дня

Минимум 416 моряков американского авианосца «Теодор Рузвельт» оказались вирус-положительными, пишут СМИ.

К настоящему моменту тесты на коронавирус прошли 97% экипажа, тест выявил 416 инфицированных, передает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Об обнаружении коронавируса на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» стало известно во второй половине марта. В связи с ростом числа заразившихся командир корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС США с призывом спасти жизни моряков, сняв с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировав их. Однако глава Пентагона не увидел необходимости в полной эвакуации экипажа с авианосца. У самого Крозье также диагностировали коронавирус.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Никиту Белых перевели из тюремного библиотекаря в швеи

10.02 / В Европе ускорилось снижение цен на газ

24.03 / Анализ на антитела поможет понять реальные масштабы пандемии COVID-19

25.02 / Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть

15.02 / Лещенко: Признаю, Коломойский так и не стал украинским Кадыровым

15.03 / Церемонию анти-премии «Золотая малина» отменили из-за коронавируса

26.02 / Российские музыканты выступили в поддержку осужденных по делу «Сети»

20.03 / Более 250 приморцев подали заявки на отбор общественных наблюдателей за нацпроектами

11.02 / Ректор ВШЭ ограничил сотрудников и студентов в политических заявлениях

26.03 / Погребинский: Коронавирус может изменить тон отношений РФ и Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска