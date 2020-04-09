Беспроводные наушники Redmi AirDots 2 и Redmi SonicBass получили сертификат Bluetooth

09.04.2020, 18:30, Разное

На прошлой неделе Bluetooth SIG сертифицировал новую пару наушников TWS от Xiaomi под названием Mi True Wireless Earphones Basic 2. Исходя из сходства между первыми беспроводными наушниками Mi True Basic первого поколения (Mi AirDots Lite/Youth Edition), эксперты предположили, что преемник также будет похож на “младшую” модель Redmi AirDots. Сегодня Redmi AirDots 2 также получил сертификацию Bluetooth.

Сегодня была опубликована сертификация наушников TWS, и это показывает, что наушники имеют номер модели TWSEJ061LS и будут подключаться через Bluetooth 5.0. Детальная информация о самих устройствах на данный момент отсутствует. Хотя у Redmi AirDots 2 номер модели отличается от беспроводных наушников Mi True Basic 2, они могут иметь схожий дизайн и функции, как и их предшественники.

Redmi AirDots 2 – не единственный аудио продукт, который у Redmi есть в разработке. Вчера Bluetooth SIG также опубликовал сертификат на беспроводные наушники Redmi SonicBass. Наушники с номером модели INLYEJ02LS могут иметь дизайн с шейным ремешком. Он также подключается через Bluetooth 5.0.

Отметим, оба продукта будут анонсированы в ближайшее время, но есть вероятность, что они появятся позже из-за вспышки коронавируса.