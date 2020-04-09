Ученые усомнились в исчезновении коронавируса с наступлением тепла
09.04.2020, 18:30, Новости дня
Члены Национальной академии наук США считают, что теплая погода не поможет остановить распространение короанавируса, ученые направили письмо с таким выводом в Белый дом, информирует телеканал CNN.
«Есть некоторые данные, предполагающие, что коронавирус может распространяться менее эффективно при более высоких температурах и влажности», – цитирует письмо «Интерфакс».
«Однако, ввиду отсутствия у организма иммунитета к нему во всем мире, это снижение эффективности передачи вируса не сможет привести к значительному сокращению распространения заболевания без принятия одновременно серьезных мер в области здравоохранения», – отмечают ученые.
Авторы уточняют, что исследование вспышки коронавирусной инфекции в Китае показало, что вирус распространяется «стремительно» даже при высоких температурах и влажности, в среднем один инфицированный заражает еще двух человек.
Ранее ученые определили вероятный пик пандемии коронавируса.
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