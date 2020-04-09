Ученые усомнились в исчезновении коронавируса с наступлением тепла

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09.04.2020, 18:30, Новости дня

Члены Национальной академии наук США считают, что теплая погода не поможет остановить распространение короанавируса, ученые направили письмо с таким выводом в Белый дом, информирует телеканал CNN.

«Есть некоторые данные, предполагающие, что коронавирус может распространяться менее эффективно при более высоких температурах и влажности», – цитирует письмо «Интерфакс».

«Однако, ввиду отсутствия у организма иммунитета к нему во всем мире, это снижение эффективности передачи вируса не сможет привести к значительному сокращению распространения заболевания без принятия одновременно серьезных мер в области здравоохранения», – отмечают ученые.

Авторы уточняют, что исследование вспышки коронавирусной инфекции в Китае показало, что вирус распространяется «стремительно» даже при высоких температурах и влажности, в среднем один инфицированный заражает еще двух человек.

Ранее ученые определили вероятный пик пандемии коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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