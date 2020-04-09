 

Убытки Huawei от выпуска складного телефона Mate Xs составили более 60 млн долларов

09.04.2020, 18:30, Разное

Юй Чэндун, генеральный директор Consumer BG в Huawei Technologies, отметил, с момента выхода складного смартфона Mate X в феврале компания потеряла от 60 до 70 миллионов долларов. Это связано с тем, что при розничной цене 16 999 юаней (более 2400 долларов) Mate X компания больше вкладывает в его производство.
Mate X был представлен в рамках выставки MWC 2019. Тогда он дебютировал в незаконченном виде, и немногим представилась возможность воспользоваться прототипом. Гаджет поступил в продажу в ноябре и был ограничен Китаем. В этом году Mate Xs вышел с заменой чипсета и поддержкой 5G. Также его производительность значительно улучшилась, поскольку он поступил в продажу гораздо быстрее и на большем количестве рынков.

Теперь выяснилось, что даже этих увеличенных объемов недостаточно для достижения рентабельности.



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