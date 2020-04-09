FAZ – немецкие военные концерны отказались помочь стране в борьбе с пандемией

09.04.2020, 18:25, Новости дня

Оборонные концерны в Германии испытывают давление, пишет Frankfurter Allgemeine. Так, экологи из Greenpeace призвали военную промышленность переориентировать своё производство на выпуск продукции, необходимой для борьбы с эпидемией коронавируса. На это немецкие компании ответили отказом, сославшись на загруженность мощностей, отмечает издание.



Reuters

Военные компании, обеспечивавшие снаряжением немецкую армию, испытывают давление со стороны общества, призывающего их переориентировать своё производство на выпуск медицинского оборудования, пишет Frankfurter Allgemeine. В частности, такое требование выдвинуло движение Greenpeace.

Оборонные концерны, в свою очередь, заявляют, что их производственные мощности загружены и, кроме того, оборонная отрасль относится к ключевым инфраструктурным отраслям страны. Издание отмечает, что в официальном обращении Greenpeace упоминались такие компании, как Rheinmetall, Heckler & Koch и KMW. По мнению организации, в кризисные времена даже оборонные концерны должны переориентировать своё производство под нужды борьбы с пандемией коронавируса.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, руководство Heckler & Koch дипломатично отреагировало на письмо Greenpeace, однако сослалось на полную загруженность производственных мощностей. При этом в компании отметили, что косвенно помогают защищать здоровье граждан, способствуя поддержанию закона и порядка на территории Германии.

Что касается производителя танков KMW, то представители фирмы отметили, что у них нет ни достаточной компетенции, ни свободных ресурсов для производства медицинского оборудования.