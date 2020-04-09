Врачи нашли новый заметный симптом коронавируса
09.04.2020, 18:18, Разное
Французские дерматологи раскрыли новый отличительный симптом коронавирусной инфекции COVID-19. По словам медиков, у некоторых больных появляется сыпь, сообщает “Москва 24”.
В исследовании приняли участие четыре сотни врачей. Они отметили, что инфицированные имели высыпания, похожие на крапивницу. При этом в некоторых случаях появление сыпи сопровождается болезненными ощущениями.
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