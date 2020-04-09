 

Актер Милош Бикович определил степень симпатичности девушек

09.04.2020, 18:17, Разное

Актер сербского происхождения Милош Бикович, снявшийся в некоторых отечественных кинофильмах, недавно дал интервью интернет-порталу Souzveche.ru. В беседе с журналистами он поделился своими взглядами на некоторые жизненные моменты, в том числе – на женскую красоту.
Актер Милош Бикович запомнился своим поклонницам из РФ многими своими ролями в кино, в частности, в фильме “Холоп”, имевшем немалый успех среди зрителей. Учитывая его популярность среди представительность прекрасного пола, один из журналистов поинтересовался у Биковича тем, девушки какой национальности ему представляются более красивыми: сербские или русские. Стоит отметить, что артист вышел из положения весьма тактично. Он заявил, что “степень симпатичности” зависит от того, с девушкой из какой страны у него романтические отношения в определенный момент времени. “Если я в этот момент встречаюсь с сербской девушкой, то должен ответить, что сербские. Если с девушкой из России, то русские”, – резюмировал кинозвезда.

Примечательно, что, по словам Биковича, в настоящий момент он не планирует создавать семью и обзаводиться детьми. Тем не менее, налаживание таких отношений он считает необходимым шагом в будущем и считает своей ближайшей целью обзаведение жильем для реализации таких планов.



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