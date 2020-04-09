 

«Не могу оправиться от шока»: Зарубина потрясена смертью первой жены Малинина

09.04.2020, 18:17, Разное

Известие о смерти первой жены Александра Малинина Инны Курочкиной появилось в в Instagram-аккаунте их сына Никиты Малинина 7 апреля в день её 60-летия. Вторая жена известного певца Ольга Зарубина была потрясена уходом из жизни своей предшественницы.
Она выразила свои соболезнования и рассказала, что до сих пор не может оправиться от шока. «Не ожидала, что такое может произойти», — говорит певица. Почти ровесница умершей «молодой женщины», так называет 62-летняя Зарубина Курочкину, стала второй супругой Александра Малинина и матерью дочери Киры, рожденной в этом браке. Слухи о том, что певец ушел от жены и сына к ней, неприятны для Ольги Зарубиной, но о матери Никиты Малинина она говорит с большим уважением. Много лет назад они виделись всего лишь один раз, но Инна Курочкина оставила после этого очень хорошее впечатление. Она не стала выяснять какие-либо отношения и не высказывала претензий. Зарубина объясняет такое поведение не только интеллигентностью женщины и её уравновешенным характером, но и пониманием того, что рядом с певцом обязательно появилась бы другая избранница. Кроме того, по словам второй жены певца, Курочкина якобы назвала Малинина уходящим-приходящим мужем.

Сама же Ольга Зарубина ведет длительные судебные споры с экс-мужем ради дочери, в воспитании которой он не принимал участия. В данный момент её интересует, скажет ли Малинин какие-либо слова в адрес умершей первой супруги.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Подробная карта коронавируса помогла определить, как он атакует клетки организма

11.03 / Мнение: Все-таки Ленин – немецкий шпион, в Германии ему ставят памятник

06.02 / Евгений Петросян озвучил размер своей пенсии

21.03 / Хорда во время чумы

15.02 / Биатлонисты Шипулин и Устюгов лишились званий олимпийских чемпионов из-за скандала с допингом

02.04 / «Это страшно»: Заразившаяся коронавирусом модель Victoria’s Secret Алексина Грэм рассказала о течении болезни

05.02 / Технологии: Усиление изоляции и блокировки. Правозащитники опубликовали доклад о свободе интернета в России

05.04 / О дедуленьках и бабуленьках

31.03 / Голый в наручниках Джиган шокировал поклонников

29.03 / В Приамурье во время пала травы аисты ценой жизни спасали свои гнезда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска