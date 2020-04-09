 

Жительница Петербурга оштрафована за прием гостей во время изоляции

09.04.2020, 18:17, Разное

Органы Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга оштрафовали гражданку РФ, проживающую в Северной столице. Такое наказание она понесла за присутствие посторонних лиц в её квартире в период самоизоляции после посещения зарубежной страны.
Согласно сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, судом было постановлено привлечение к административной ответственности женщину за совершенное ей правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Наказанием послужил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Специалисты, представляющие объединенную пресс-службу города, дали пояснение, что жительница города недавно прибыла из-за границы на родину, где была ознакомлена с содержанием постановления главного госврача по Санкт-Петербургу о необходимости самоизоляции. Тем не менее, 6 апреля в жилище гражданки было зафиксировано нахождение посторонних людей, не проживающих с ней. Об этом сообщает интернет-портал Ria.ru.



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